В инфекционный корпус курской областной больницы набирают сотрудников

Сдать в эксплуатацию инфекционный госпиталь планируют в октябре 2021 года

В инфекционный корпус курской областной больницы требуются сотрудники, сообщили в региональной администрации. Необходимо более 500 человек на 26 должностей, это технический персонал, медработники, врачи.

Подать резюме можно на электронную почту okb@sovtest.ru, а также лично, обратившись в отдел кадров больницы по адресу: г. Курск, ул. Сумская, 45а (здание стационара, 8-й этаж).

Подробнее узнать об условиях работы можно по телефону +7 (4712) 35-96-11; главная медицинская сестра: +7 (4712) 35-95-75. Список вакансий размещен на сайте клиники https://kurskokb.ru/recruitment-employees-new-infectious-diseases-building-kursk-regional-clinical-hospital/

Сдать в эксплуатацию инфекционный госпиталь планируют в октябре 2021 года. Строительство нового корпуса областной клинической больницы началось в январе этого года.