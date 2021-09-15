18 сентября в Курске пройдет «Кросс Нации»

Открытие соревнований в 11:30 Фото: Из архива "КП"

18 сентября в Курске пройдет Всероссийский день бега «КРОСС НАЦИИ – 2021», сообщили в региональном комитете по физкультуре и спорту. Забег пройдет в Мокве на территории парка Солянка. Стартуют спортсмены от лагеря имени Володи Дубинина.

Открытие соревнований в 11:30. К забегу допускаются спортсмену от 14 лет.

Программа соревнований:

• 09:30 - 11:00 - регистрация участников в день соревнования;

• 11:00 - 11:30 - распределение участников по стартовым забегам;

• 11:30 - 12:00 - официальная церемония открытия;

• 12:00 - старт 4 км (девушки, юноши 2002 г.р. и младше);

• 12:30 - старт 4 км (женщины, мужчины 2001 г.р. и старше);

• 13:00 - старт 2 км (девушки, юноши 2006 г.р.-2007 г.р.);

• 13:15 - старт 2 км (девушки, юноши 2004 г.р.-2005 г.р.);

• 13:30 - старт 6 км (девушки 2002 г.р. и младше);

• 13:30 - старт 8 км (юноши 2002 г.р. и младше);

• 13:30 - старт 8 км (женщины 2001 г.р. и старше);

• 13:30 - старт 12 км (мужчины 2001 г.р. и старше);

• 14:50 - официальная церемония закрытия.

Комиссия по допуску участников работает с 13 по 17 сентября с 10:00 до 17:00 по адресу: город Курск, ул. Ленина, 58 (северная трибуна стадиона «Трудовые резервы», отдел ГТО) и в день соревнований на месте проведения с 9:30 до 11:00.

Каждый участник должен представить в комиссию по допуску:

• паспорт или свидетельство о рождении;

• полис обязательного медицинского страхования;

• договор(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;

• справку о допуске врача.