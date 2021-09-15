В Курске выявили геном АЧС

Риск распространения АЧС среди свиней в частных подворьях Курска остается высоким

В Курске выявили геном африканской чумы свиней в продукции животного происхождения, сообщили в мэрии. Специалисты управления ветеринарии и Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарому надзору утилизировали инфицированную продукцию, но риск распространения АЧС среди свиней в частных подворьях Курска остается высоким.

Курская городская станция по борьбе с болезнями животных напоминает курянам, что свиней, имеющихся в личных подсобных хозяйствах, необходимо зарегистрировать в ветеринарной службе. В случае заболевания или гибели животных нужно оперативно обратиться в лечебно-профилактические отделы:

• в Центральном округе - ул. Бойцов 9-й Дивизии 126-А, тел. 52-14-57;

• в Сеймском округе - 2-й Шоссейный пер. 15, тел. 35-00-84;

• в Железнодорожном округе - ул. Дубровинского 54-А, тел. 34-41-14.

Гражданам, занимающимся содержанием и разведением свиней рекомендуют перейти на альтернативные виды животноводства.