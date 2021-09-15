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Недвижимость15 сентября 2021 12:47

В Курской области обновят 60 километров автодорог

Сейчас работы идут в восьми городах
Яна ШЕЛЕСТ
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К 2024 году в области планируют отремонтировать около 320 километров автотрасс

К 2024 году в области планируют отремонтировать около 320 километров автотрасс

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В 2021 году в малых городах и поселках Курской области в рамках региональной программы ремонта обновят 60 километров автодорог. Сейчас работы идут в Железногорске, Курчатове, Льгове, Рыльске, Обояни, Щиграх, Дмитриеве и Фатеже.

В следующем году в проекте примут участие города и поселки с численностью населения более четырех тысяч человек. Список объектов уже формируют.

К 2024 году в области планируют отремонтировать около 320 километров автотрасс. Построят 19 километров новых дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

С 2018 года в регионе отремонтировали 1,7 тысяч километров автодорог. Построили и реконструировали 260 километров автотрасс.