Фото: Администрация Курской области

В Курске реконструируют электроаппаратный завод, расположенный на улице Луначарского, сообщили в региональной администрации. Из областного бюджета выделили средства на покупку здания, общая площадь помещений которого составляет 12,6 тысяч квадратных метров. В региональную собственность также перейдет земельный участок площадью 6,5 тысяч квадратов.

В 2021 году на эти цели будет направлено более 116 млн рублей, в 2022-м – свыше 180 млн рублей. Реконструкция здания запланирована на 2022 год.

«Бывшее здание КЭАЗ будет находиться в государственной собственности, а управление им передадут Курскому областному краеведческому музею, который уже долгое время испытывает трудности с размещением фондов. Конечно, здание и внутренние помещения нуждаются в реконструкции, так как существуют особые требования к презентации музейных экспозиций. Надеюсь, краеведческий музей органично встроится в историческое здание бывшей мужской классической гимназии», - рассказала председатель регионального комитета по культуре Юлия Полетыкина.