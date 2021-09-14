16 сентября в Курске пройдет ярмарка для людей с ограниченными возможностями

В мероприятии примут участие 12 работодателей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

16 сентября в Курске в креативном кластере «Поток» (ул. Сонина, 2) с 12 до 14:00 пройдет ярмарка для людей с ограниченными возможностями, сообщили в региональном комитете по труду и занятости.

В мероприятии примут участие 12 работодателей, а также представитель электронной платформы проекта Everland, направленной на интеграцию людей с инвалидностью в активную жизнь.

Соискатели пройдут экспресс-собеседование, узнают о вакансиях, условиях труда, режиме работы, зарплате, льготах и гарантиях; получат информацию о профобучении и финансовой поддержке для организации своего бизнеса; смогут воспользоваться услугами психолога и юриста для трудоустройства.

Участникам, которые ищут работу, необходима предварительная регистрация на мероприятие по телефону +7 (4712) 58-59-45 или по адресу электронной почты eapalkova@fgszn.ru.