Под Курском саперы изъяли 110 боеприпасов

Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения
Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
14 сентября в Службу спасения поступило сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в селе Солдатское, Фатежского района, сообщили в ГУ МЧС. На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы и полиция. Саперы изъяли 110 боеприпасов:
• четыре реактивных снаряда М-30;
• семь артснарядов калибром 57 мм;
• 38 артснарядов калибром 76 мм;
• четыре артснаряда калибром 45мм;
• пять минометных мин калибром 120 мм;
• три минометные мины калибром 82 мм;
• две ручные гранаты РПГ-40;
• десять ручных гранат РГ-42;
• 15 ручных гранат Ф-1;
• 20 ручных гранат РГД-33;
• два взрывателя от гранат.
Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.