Под Курском саперы изъяли 110 боеприпасов

Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

14 сентября в Службу спасения поступило сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в селе Солдатское, Фатежского района, сообщили в ГУ МЧС. На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы и полиция. Саперы изъяли 110 боеприпасов:

• четыре реактивных снаряда М-30;

• семь артснарядов калибром 57 мм;

• 38 артснарядов калибром 76 мм;

• четыре артснаряда калибром 45мм;

• пять минометных мин калибром 120 мм;

• три минометные мины калибром 82 мм;

• две ручные гранаты РПГ-40;

• десять ручных гранат РГ-42;

• 15 ручных гранат Ф-1;

• 20 ручных гранат РГД-33;

• два взрывателя от гранат.

Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.