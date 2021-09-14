В Курске отремонтируют аэровокзал

Фото: Администрация Курской области

В Курске отремонтируют здание аэровокзала, сообщили в обладминистрации. Региональный комитет транспорта и автодорог объявил конкурс на проведение капитального ремонта фасада здания. Конкурсанты могут подать заявку до 6 октября.

На здании установят навесной вентилируемый фасад, заменят окна и витражи, реконструируют навес главного входа, заменят вывески на кровле на световые и обновят фасадное освещение.

Ремонт фасада планируют начать в ноябре этого года, а завершить в марте следующего. Во время ремонта аэровокзал будет работать.