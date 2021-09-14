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Происшествия14 сентября 2021 15:58

30-летний курянин на корпоративе откусил коллеге ухо

Полиция завершила расследование уголовного дела
Яна ШЕЛЕСТ
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Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы

Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы

Фото: Из архива "КП"

В Железнодорожном отделе полиции завершили расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. 30-летний курянин на корпоративе откусил коллеге ухо, сообщили в УМВД по Курской области.

Во время вечеринки между коллегами возник конфликт. Двое мужчин отошли в сторону поговорить, словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой обвиняемый откусил своему 35-летнему оппоненту ухо.

Потерпевший обратился к медикам, полиция начала расследование. Эксперты установили, что мужчине нанесен тяжкий вред здоровью, поскольку увечья не подлежат восстановлению, хотя и курянину удалось сохранить слух.

Обвиняемый свою вину признал. Уголовное дело скоро передадут в суд, на котором будет решаться и вопрос о возмещении материального и морального ущерба пострадавшему. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.