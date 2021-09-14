Фото музея Курской битвы поискового отряда «Курган»

Курские поисковики подняли останки пилота, сбитого фашистами, сообщили в обладминистрации. Останки летчика обнаружили в самолете ЯК-1, который бойцы отряда «Курган» обнаружили в Поныровском районе. По словам местных жителей, самолет сбили в 1943 году по время битвы на Курской дуге.

В 1962 году селяне сами проводили раскопки и обнаружили парашют и планшет, принадлежащие пилоту Василию Колбасе. Сведения о погибшем летчике поисковики нашли в банке данных «Мемориал».

Пилот 176-го истребительно-авиационного полка младший лейтенант Василий Прокофьевич Колбаса родился в 1921 году. Был призван в ряды Красной армии в 1939 году из колхоза им. Сталина Нагутского района Ставропольского края, здесь же после войны проживал его отец. 8 июля 1943 года не вернулся с боевого задания. Сейчас разыскивают родственника погибшего бойца.

От боевой машины сохранилось множество фрагментов. Поисковики нашли и некоторые вещи, принадлежавшие пилоту: авиационную перчатку, кожаный сапог, часть офицерского ремня. Самолет упал практически с полным боекомплектом – 60 снарядов от авиапушки и 150 патронов от пулемета сдали в Аварийно-спасательную службу МЧС.