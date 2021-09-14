В Курчатове под Курском на переходах устанавливают детские муляжи

Фото: УМВД по Курской области

В Курчатове на оживленных пешеходных переходах устанавливают муляжи с изображением детей, сообщили в УМВД по Курской области. На двух участках трассы Курск - Рыльск, которые ведут к школам, уже появились фигуры мальчиков и девочек.

Макеты должны привлекать внимание автомобилистов и напоминать им о необходимости заранее снижать скорость в данных местах.

"Подобные фигуры заставляют водителей быть бдительными, концентрируя внимание возле пешеходного перехода. Для усиления контроля здесь же будет вестись видеосъемка дорожной обстановки и фиксировать нарушения ПДД", - рассказал замначальника отдела ГИБДД МО МВД России "Курчатовский" Сергей Морозов.