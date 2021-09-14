Недавно Надежда Крыгина отметила 60-летний юбилей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Надежду Крыгину наградили медалью «За заслуги перед Курской областью» первой степени, сообщили в областной администрации. Награду исполнительнице русских народных песен вручил Роман Старовойт.

Надежда Крыгина – народная артистка России, родилась в Черемисиновском районе Курской области. Несмотря на гастрольный график, она регулярно выступает в Курске. Недавно Надежда Крыгина отметила 60-летний юбилей. Глава региона поздравил певицу и пожелал всего наилучшего.

«Я очень люблю родную землю, свою родину. Столько здесь памятников, достижений, открытий сделано. Горжусь, что я родом из Курской области. И она с каждым годом только хорошеет», - отметила Надежда Крыгина.