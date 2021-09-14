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Здоровье14 сентября 2021 9:37

Более 59 тысяч курских пенсионеров получили выплату после вакцинации

Из областного бюджета на эти цели направили 177 млн рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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В ближайшее время выплату получат еще более четырех тысяч человек

В ближайшее время выплату получат еще более четырех тысяч человек

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Более 59 тысяч курских пенсионеров в возрасте 65 лет и старше получили выплату после вакцинации в размере трех тысяч рублей. Из областного бюджета на эти цели направили свыше 177 млн рублей.

Средства получают граждане, постоянно проживающим в регионе и привитые первым компонентом в период с 1 сентября 2020 года и до 30 ноября 2021 года.

В ближайшее время выплату получат еще более четырех тысяч человек. Гражданам не нужно никуда обращаться: деньги поступят на тот же счет, на который приходит пенсия.