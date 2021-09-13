Фото: комитет здравоохранения

Роман Плотников назначен главврачом курской поликлиники № 7, сообщили в региональном комитете здравоохранения. К своим обязанностям он приступил с 13 сентября.

Роман Викторович окончил Курский государственный медуниверситет в 2002 году. Работал хирургом в областной клинической больнице. Имеет степень кандидата медицинских наук. Затем работал в комитете здравоохранения Курской области, в Территориальным фонде ОМС Курской области, директором частного медицинского центра и главным врачом госпиталя ветеранов войн.

Роман Викторович зарекомендовал себя как грамотный руководитель и хороший организатор.