В курские медучреждения поставят новое оборудование

Аппараты предназначены для иммунологических, бактериологических и ПЦР-исследований

В курские медучреждения поставят новое лабораторное оборудование, сообщили в областной администрации. Минздрав на закупку выделил 98 миллионов рублей, средства в регион уже поступили.

На них дооснастят микробиологическую лабораторию Курского кожвендиспансера. Аппараты предназначены для иммунологических, бактериологических и ПЦР-исследований.

«С помощью этого оборудования возможна диагностика любых инфекционных заболеваний. Даже если мы столкнемся с новой неизвестной инфекцией, сможем применить новые реактивы, разработанные для данной инфекции, и провести диагностику заболевания», - рассказала и.о. главного врача Курского кожвендиспансера Екатерина Письменная.

Сейчас в медучреждении выполняется до 2 500 ПЦР-исследований на коронавирус в сутки. После установки нового оборудования удастся повысить точность проведения анализов и привести лабораторию в соответствие самым последним стандартам Минздрава.