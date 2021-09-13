Курские дворы планируют благоустраивать по-новому

На внедрение проекта потребуются дополнительные средства Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске планируют внедрить пилотный проект под рабочим названием «Курский двор». Об этом на оперативном совещании региональной администрации сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Где-то делаем площадки, где-то идет капремонт фасадов, где-то ремонтируют проезды, но нет комплексного подхода», - отметил глава региона.

На внедрение проекта потребуются дополнительные средства из регионального бюджета, но по словам губернатора, эти траты будут оправданы. Если практика проекта окажется успешной, ее будут внедрять и в других городах области.