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Недвижимость13 сентября 2021 16:22

Курские дворы планируют благоустраивать по-новому

В областном центре хотят внедрить новый проект
Яна ШЕЛЕСТ
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На внедрение проекта потребуются дополнительные средства

На внедрение проекта потребуются дополнительные средства

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске планируют внедрить пилотный проект под рабочим названием «Курский двор». Об этом на оперативном совещании региональной администрации сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Где-то делаем площадки, где-то идет капремонт фасадов, где-то ремонтируют проезды, но нет комплексного подхода», - отметил глава региона.

На внедрение проекта потребуются дополнительные средства из регионального бюджета, но по словам губернатора, эти траты будут оправданы. Если практика проекта окажется успешной, ее будут внедрять и в других городах области.