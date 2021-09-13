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Общество13 сентября 2021 15:02

В Курской области в ближайшие дни сохранится теплая погода

Ночью и утром возможен туман
Яна ШЕЛЕСТ
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Температура воздуха в ночное время составит +9…+14 градусов, днем +18…+23 градуса

Температура воздуха в ночное время составит +9…+14 градусов, днем +18…+23 градуса

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области установилась теплая погода и в ближайшие дни она сохраниться. 14 сентября ожидается переменная облачность, ночью местами пройдет небольшой дождь, днем осадков не ожидается.

Ночью и утром возможен туман. Ветер западный ночью 5-10, днем 8-13 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +9…+14 градусов, днем +18…+23 градуса.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в Службу спасения по номеру телефона 112.