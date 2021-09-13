Николаю Жеребилову вручили орден Почета Курской области

Орден Почета Курской области был учрежден в 2020 году и был вручен впервые в истории

13 сентября на еженедельном утреннем совещании губернатор Роман Старовойт вручил председателю региональной Думы Николаю Жеребилову орден Почета Курской области. Столь высокой награды Николай Иванович удостоен за многолетний труд, активное участие в законотворческой деятельности, направленной на социально-экономическое развитие региона.

«Орден Почета № 1 я удовольствием сегодня вручаю Николаю Ивановичу Жеребилову, - отметил Роман Владимирович. - Николай Иванович - грамотный и умудренный опытом политик. Мы часто обращаемся к нему за советом. В пандемийный период довольно сложно было организовать работу Курской областной Думы, нужно было оперативно принимать решения, от которых зависят судьбы курян, их жизни и здоровье».

Николай Жеребилов поблагодарил губернатора за награду и подчеркнул, что это – высокая оценка деятельности всего депутатского корпуса областной Думы шестого созыва.

Орден Почета Курской области был учрежден в 2020 году, награду вручили впервые в истории.