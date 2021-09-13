Фото: Администрация Курской области

В Курчатове под Курском прошли соревнования по триатлону среди любителей. В них приняли участие более 130 человек, сообщили в обладминистрации.

Спортсмены преодолели вплавь полтора километра, проехали на велосипедах сорок километров и пробежали десять километров. На прохождение общей дистанции отвели 4,5 часа с момента старта.

Также 11 и 12 сентября в Курчатове прошли Чемпионат России и первенство страны по триатлону. Чемпионат стал одним из стартов Суперсерии-2021, которая включает семь крупнейших всероссийских турниров.

«В Курчатове очень хорошая локация с точки зрения организации мероприятия и привлечения болельщиков. Здесь хорошо просматриваемый треугольник, когда ребята из разных сегментов выбегают в транзитную зону и соответственно возвращаются, делая круг, это очень удобно и зрелищно», - отметила заместитель исполнительного директора общероссийской общественной организации «Федерация триатлона России» Марина Холохолова.