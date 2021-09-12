В Курске загорелся балкон квартиры в многоэтажке

Сообщение о пожаре на проспекте Победы в Курске поступило от очевидца 11 сентября в 23:29. Горожанин рассказал, что вышел на балкон и почувствовал дым, который шел с лоджии рядом. Курянин незамедлительно вызвал пожарную охрану.

По прибытию на место специалисты выяснили, что очаг на четвертом этаже. Для тушения использовали подручные средства, так как площадь пожара была небольшой, огонь не успел распространиться: поврежден напольный утеплитель, уничтожена брезентовая ткань.

- Хозяйка оставила створки балконной рамы открытыми и вышла из помещения. Возможной причиной происшествия мог стать занос источника огня извне. Обстоятельства выясняются, - пояснили в региональном ГУ МЧС.