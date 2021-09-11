За сутки коронавирус подтвердился у 170 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1354 человека Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 11 сентября в Курской области зарегистрировано 54 115 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 170 курян, сообщили в оперштабе.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1354 человека, на искусственной вентиляции – 82. На сегодняшний день скончались 1339 человек, плюс семь – за последние сутки.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

• г. Курск +108

• Октябрьский +23

• г. Железногорск +7

• Золотухинский +5

• Курский +4

• Тимский + 4

• Касторенский +3

• Мантуровский +3

• г. Щигры +3

• Беловский +1

• Большесолдатский +1

• Медвенский +1

• г. Обоянь +1

• Обоянский +1

• Поныровский +1

• Пристенский +1

• г. Фатеж +1

• Фатежский +1

• Хомутовский +1.