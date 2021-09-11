За сутки коронавирус подтвердился у 170 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1354 человека
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
На утро 11 сентября в Курской области зарегистрировано 54 115 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 170 курян, сообщили в оперштабе.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1354 человека, на искусственной вентиляции – 82. На сегодняшний день скончались 1339 человек, плюс семь – за последние сутки.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
• г. Курск +108
• Октябрьский +23
• г. Железногорск +7
• Золотухинский +5
• Курский +4
• Тимский + 4
• Касторенский +3
• Мантуровский +3
• г. Щигры +3
• Беловский +1
• Большесолдатский +1
• Медвенский +1
• г. Обоянь +1
• Обоянский +1
• Поныровский +1
• Пристенский +1
• г. Фатеж +1
• Фатежский +1
• Хомутовский +1.