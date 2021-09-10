42-летнего пассажира легковушки с травмами доставили в медучреждение Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Под Курском в ДТП погиб водитель ВАЗа, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. Смертельная авария произошла 10 сентября в Курчатовском районе.

Примерно в 12:05 46-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107 двигался по автодороге р. Сейм-Мосолово-Нижнее Сосково. На десятом километре трассы он, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем HOWO.

В результате ДТП водитель «семерки» скончался на месте, 42-летнего пассажира легковушки с травмами доставили в медучреждение.