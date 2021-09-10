В Курске бесплатно вакцинируют домашних животных

Куряне могут привить своих кошек и собак Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сотрудники Курской городской станции по борьбе с болезнями животных регулярно бесплатно вакцинируют домашних животных от бешенства, сообщили в обладминистрации.

10 сентября акция пройдет на ул. Дубровинского, 3А и ул. Островского, 39;

17 сентября - на проспекте А. Дериглазова, 25 и 57;

24 сентября - на проспекте Хрущева, 23 и проспекте В. Клыкова, 1;

1 октября - на проспекте Победы 28А и 44.

Точное время проведения вакцинации животных можно узнать по телефонам 8 (4712) 35-00-84, 35-18-65 или на сайте Курской городской СББЖ http://vet-gor.ru/?page_id=296.