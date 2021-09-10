Полиция выясняет все причины и обстоятельства данного ДТП Фото: Яна ШЕЛЕСТ

10 сентября утром на объездной дороге под Курском столкнулись сразу шесть машин, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. Образовалась значительная пробка.

По предварительной информации, в 11:20 39-летний водитель грузовика «Ивеко» с прицепом ехал со стороны Москвы в направлении Белгорода по трассе М2 Крым.

На 525 километре автодороги он столкнулся со стоящими автомобилями «Киа Рио», «Тойотой Мастер», «Газелью», «Газ 66» и «Хендай Солярисом».

В результате массового ДТП пострадали водитель и два пассажира «Газели». Полиция выясняет все причины и обстоятельства данного ДТП.