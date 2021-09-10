В Курской области создали Карту опасных объектов

Работа по наполнению карты будет продолжаться Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области разработали интерактивную карту опасных объектов. Проект нацелен на ускорение поиска пропавших людей и повышение уровня гражданской безопасности в целом. Разработчиками решения выступили Центр управления регионом Курской области совместно с добровольческим поисково-спасательный отрядом (ДПСО) «ЛизаАлерт».

«Карта опасных объектов» — это новое интерактивное приложение на портале «Действуем вместе», в котором каталогизируются объекты, представляющие угрозу жизни и здоровью людей. Среди них заброшенные и недостроенные здания, неосвещенные пешеходные переходы, открытые люки, свалки, места скопления бездомных животных. Данные о местонахождении подобных объектов предоставляют как представители региональной власти, так и муниципалитеты.

В наполнении карты участвуют сами жители региона — полученные на портале «Действуем вместе» или в соцсетях сообщения об опасных объектах после модерации вносятся на карту. При пропаже человека специалисты добровольческого поисково-спасательного отряда будут проверять такие места в первую очередь.

«Работа по разработке карты началась чуть более полугода назад. За это время мы выстроили взаимодействие с органами власти как регионального, так и муниципального уровней, обеспечили обмен данными. Еще до запуска карты органы власти уже начали работу по нейтрализации опасных мест. Сейчас из всего перечня, а это 600 точек, уже полностью ликвидировано более 5%», — отметил руководитель Центра управления регионом Курской области Михаил Шумаков.

На оперативном совещании администрации Курской области губернатор Роман Старовойт отметил, что работа по наполнению карты будет продолжаться. «Нужно будет оперативно реагировать на эти сообщения для того, чтобы у нас на этой карте не осталось ни одного опасного объекта», — подчеркнул глава региона.

Руководитель отдела общественных связей АНО «Диалог Регионы» Ольга Медникова отметила: «Курская область стала первым регионом, где реализована подобная практика. «Карта опасных объектов» может появиться и в других субъектах Российской Федерации. Проектом сотрудничества уже заинтересовались Центры управления регионами в Самарской, Кировской, Орловской областях, Ставропольском и Краснодарском краях».

«Мы изучаем практику наших коллег из Курской области по созданию карты и планируем применить ее в нашем регионе. Благодаря тому, что ДПСО "ЛизаАлерт" активно работает в Краснодарском крае много лет, здесь уже накоплен большой объем информации по опасным объектам территории. Эти и другие данные, которые мы имеем, можно интегрировать в "Карту опасных мест Кубани", которая позволит обеспечить жителям дополнительную безопасность и облегчит поиск потерявшихся людей», – прокомментировал руководитель ЦУР Краснодарского края Юрий Шевченко.