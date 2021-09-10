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Общество10 сентября 2021 9:48

В курском пансионате ветеранов войны и труда делают ремонт

Работы планируют завершить в начале октября
Яна ШЕЛЕСТ
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Пищеблок уже отремонтировали

Пищеблок уже отремонтировали

В курском пансионате ветеранов войны и труда «Сосновый бор» капитально ремонтируют третий этаж, сообщили в областной администрации. На эти цели в рамках проекта «Демография» выделили более восьми миллионов рублей.

Работы планируют завершить в начале октября. Дополнительно из областного бюджета выделили средства на автомобиль, дизельный генератор и новую мебель.

Пищеблок уже отремонтировали, сейчас в нем устанавливают новое оборудование. Одно из последних приобретений – мармит для доставки еды в отделение «Милосердие». В нем находятся более сорока человек. Всего в пансионате проживает 75 ветеранов.