В курской картинной галерее откроется выставка картин из Пушкинского музея

Выставка продлится до 7 ноября

17 сентября в курской галерее имени Дейнеки откроется выставка из собраний Пушкинского музея, сообщили в обладминистрации. В экспозиции будет представлено сорок произведений - натюрморты художников из Голландии, Фландрии, Германии, Италии, Франции.

Куряне увидят уникальные произведения, имеющие мировую известность, например, работу Петера ван дер Виллиге «Аллегория бренности» и «Натюрморт» Антуана Воллона. Многие картины - из собраний князей Барятинских, Сергея Ивановича Щукина, Дмитрия Ивановича Щукина, Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского, Ильи Семеновича Остроухова и других коллекционеров.

Из собрания курской галереи в экспозиции выставки представлены шесть картин западноевропейских мастеров XVII–XIX веков.

Выставка продлится до 7 ноября.