На единовременную выплату из областного бюджета выделят около 19,5 миллионов рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Родителям курских первоклассников выплатят по полторы тысячи рублей, сообщили в областной администрации. Постановление о единовременной выплате подписано 9 сентября.

Деньги начнут поступать на счета уже в этом месяце. Осуществлять выплату будет региональный комитет соцобеспечения, материнства и детства. Родителям писать заявления не требуется.

В этом году в первый класс пошли более 13 тысяч юных курян. На единовременную выплату из областного бюджета выделят около 19,5 миллионов рублей.