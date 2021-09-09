Специалисты проведут плановые работы
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
С 13 по 17 сентября в Курске будут выключать свет, сообщили в электросетях. Отключения запланированы в трех округах, специалисты проведут плановые работы.
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 13 по 17 сентября с 9-00 до 15-30:
• Велюровая;
• Трубная;
• Тракторная;
• Трубный проезд;
• ПЛК № 75, 77.
Телефон для справок: 32-32-15.
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
16 сентября с 9-00 до 17-00: проспект Дружбы № 69-97.
С 14 по 16 сентября с 9-00 до 16-00:
• ул. Нижняя Набережная 66-120; 11-43;
• ул. А. Аристарховой 2-32; 3-9.
Телефон для справок: 32-40-89.
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 13 по 17 сентября с 9-00 до 17-00:
• 2-я Восточная 140-180, 145-189;
• 3-я Щигровская.
16 сентября 2021г. с 13-30 до 16-00: Республиканская № 50 В, 50 Д, 50 Е, 50 Ж, 50 К.
Телефон для справок: 26-32-10.