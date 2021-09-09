Специалисты проведут плановые работы Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 13 по 17 сентября в Курске будут выключать свет, сообщили в электросетях. Отключения запланированы в трех округах, специалисты проведут плановые работы.

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 13 по 17 сентября с 9-00 до 15-30:

• Велюровая;

• Трубная;

• Тракторная;

• Трубный проезд;

• ПЛК № 75, 77.

Телефон для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

16 сентября с 9-00 до 17-00: проспект Дружбы № 69-97.

С 14 по 16 сентября с 9-00 до 16-00:

• ул. Нижняя Набережная 66-120; 11-43;

• ул. А. Аристарховой 2-32; 3-9.

Телефон для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 13 по 17 сентября с 9-00 до 17-00:

• 2-я Восточная 140-180, 145-189;

• 3-я Щигровская.

16 сентября 2021г. с 13-30 до 16-00: Республиканская № 50 В, 50 Д, 50 Е, 50 Ж, 50 К.

Телефон для справок: 26-32-10.