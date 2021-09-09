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Происшествия9 сентября 2021 14:27

Курские полицейские в ходе погони задержали 16-летнюю девушку-водителя

ДТП произошло во Льговском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Для остановки машины наряд ДПС запросил помощь второго экипажа ГИБДД

Для остановки машины наряд ДПС запросил помощь второго экипажа ГИБДД

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курские полицейские во Льгове в ходе погони задержали 16-летнюю девушку-водителя, сообщили в УМВД по Курской области. Сотрудников ДПС на одном из оживленных перекрестков города привлек внимание «Фольксваген», водитель которого, заметив наряд полиции, резко затормозил, развернулся и поехал в обратную сторону.

Полицейские с включенной сиреной стали преследовать автомобиль для проверки. Водитель иномарки, игнорирую требования об остановке, продолжил движение по городу на большой скорости, нарушая правила.

Иномарку удалось заблокировать, инспектор выбежал, попытался открыть транспорт, но водитель заблокировался изнутри и резко продолжил движение. Для остановки машины наряд ДПС запросил помощь второго экипажа ГИБДД.

Машину удалось остановить. За рулем сидела 16-летняя девушка без прав. Как выяснилось, мать задержанной разрешила ей подвезти на своем автомобиле подругу.

Несовершеннолетнюю привлекли к ответственности за управление транспортным средством без прав и невыполнение требования сотрудника полиции об остановке. Матери девушки назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Протоколы передали в комиссию по делам несовершеннолетних.