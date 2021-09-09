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Здоровье9 сентября 2021 12:25

За последние сутки ковид унес жизни семерых курян

Заболели 175 человек
Яна ШЕЛЕСТ
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От тяжелой вирусной пневмонии скончались семь человек

От тяжелой вирусной пневмонии скончались семь человек

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За последние сутки ковид унес жизни семерых курян, сообщили в оперштабе. От тяжелой вирусной пневмонии скончались семь человек – мужчины 51, 72, 84, 90 лет и женщины 57, 65, 78 лет.

На утро 9 сентября в области всего зарегистрировано 53 772 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки диагноз подтвердился у 175 курян.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 375 702 человека, полностью завершили вакцинацию – 344 152.