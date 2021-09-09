От тяжелой вирусной пневмонии скончались семь человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За последние сутки ковид унес жизни семерых курян, сообщили в оперштабе. От тяжелой вирусной пневмонии скончались семь человек – мужчины 51, 72, 84, 90 лет и женщины 57, 65, 78 лет.

На утро 9 сентября в области всего зарегистрировано 53 772 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки диагноз подтвердился у 175 курян.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 375 702 человека, полностью завершили вакцинацию – 344 152.