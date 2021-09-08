В курском онкодиспансере установили третий аппарат МРТ

Для работы на новом аппарате специалисты прошли дополнительное обучение Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В курском онкологическом научно-клиническом центре имени Островерхова установили третий аппарат МРТ. Оборудование закуплено на федеральные средства, его уже ввели в эксплуатацию.

Новый аппарат повышает качество обследования и точность постановки диагноза, расширяет возможности исследования малого таза, сосудов, позвоночника, головного и спинного мозга.

Для работы на новом аппарате специалисты прошли дополнительное обучение.