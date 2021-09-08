Игорь Угольников снимет фильм о Курской битве

Фото: администрация Курской области

Генеральный директор студии «Военфильм» Игорь Угольников планирует снять фильм о Курской битве. Съемки пройдут в Поныровском, Фатежском и Обоянском районах.

Декорации для съемок создадут на Тепловских высотах, в Понырях и Обояни. В районе сел Теплое и Ольховатка уже провели аэросъемку. Спустя почти 80 лет там отчетливо видны следы ожесточенных боев.

«История Курской битвы изобилует фактами. Драматургии столько, что не поместить в один фильм, - отметил Игорь Угольников. – Убежден, «Курскую дугу» надо снимать здесь. Когда ходишь по курской земле и под ногами звенит, потому что кости в ней, это производит невообразимый эффект».