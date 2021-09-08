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Общество8 сентября 2021 14:45

Губернатор Курской области выразил соболезнования по поводу гибели министра МЧС

Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга
Яна ШЕЛЕСТ
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Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга

Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования коллегам и родным погибшего министра МЧС Евгения Зиничева, сообщили в обладминистрации.

«До последней минуты Евгений Николаевич оставался верен профессиональному долгу – спасать людей. Не задумываясь рискнуть своей жизнью, чтобы прийти на помощь ближнему, способен только человек мужественный, с большим отзывчивым сердцем. Это заслуживает особого уважения. Больно и горько, что такие люди покидают нас. От имени администрации Курской области и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и коллегам Евгения Николаевича Зиничева», - отметил глава региона.

Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга в Норильске на учениях по защите арктической зоны от ЧС, спасая жизнь человека.