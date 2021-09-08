За сутки коронавирус подтвердился у 172 курян

За все время пандемии зарегистрировано 53 597 заболевших Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За последние сутки коронавирус подтвердился у 172 курян, сообщили в оперштабе. За все время пандемии зарегистрировано 53 597 заболевших.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1393 человека, на искусственной вентиляции – 87.

На сегодняшний день скончались 1319 человек , плюс шесть за последние сутки.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

• г. Курск +98

• Конышевский +9

• г. Льгов +8

• Солнцевский +8

• г. Рыльск +7

• г. Железногорск +7

• Тимский +5

• г. Дмитриев +3

• Курский +3

• Курчатовский +3

• Льговский +3

• Рыльский +3

• Советский +3

• Фатежский +3

• Хомутовский +3

• Золотухинский +2

• Беловский +1

• Касторенский +1

• Октябрьский +1

• Пристенский +1.