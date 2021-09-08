За сутки коронавирус подтвердился у 172 курян

За все время пандемии зарегистрировано 53 597 заболевших
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
За последние сутки коронавирус подтвердился у 172 курян, сообщили в оперштабе. За все время пандемии зарегистрировано 53 597 заболевших.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1393 человека, на искусственной вентиляции – 87.
На сегодняшний день скончались 1319 человек , плюс шесть за последние сутки.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
• г. Курск +98
• Конышевский +9
• г. Льгов +8
• Солнцевский +8
• г. Рыльск +7
• г. Железногорск +7
• Тимский +5
• г. Дмитриев +3
• Курский +3
• Курчатовский +3
• Льговский +3
• Рыльский +3
• Советский +3
• Фатежский +3
• Хомутовский +3
• Золотухинский +2
• Беловский +1
• Касторенский +1
• Октябрьский +1
• Пристенский +1.