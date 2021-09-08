Посетители смогут отведать хот-доги, бельгийские вафли, испанские чуррос Фото: Яна ШЕЛЕСТ

11 и 12 сентября в Курчатове под Курском пройдет фестиваль уличной еды и кино, сообщили в обладминистрации.

Посетители смогут отведать хот-доги, бельгийские вафли, испанские чуррос, французский раклет, дальневосточные паровые пирожки пян-се, чешский трдельник, армянская пахлава. По обновленному рецепту приготовят и дроняевскую картофельную друньку.

На фестивале покажут лучшие российские короткометражки, пройдут научно-познавательные лекции, будут работать детские развлекательные зоны.

Все участники фестиваля вакцинированы от коронавируса, торговые палатки установят на расстоянии друг от друга. Покупателям следует использовать маски, на прилавках поставят антисептики.