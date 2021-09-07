Под Курском завершается строительство моста через Сейм

Общая протяженность объекта составляет почти три километра

В Курчатовском районе завершается строительство низководного моста через реку Сейм, сообщили в областной администрации. Общая протяженность объекта составляет почти три километра, а самого моста – 85 метров.

На участке автодороги Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной - Малые Угоны - Погореловка рабочие укладывают верхний слой асфальта.

В этом году также начали ремонт прилегающих дорог по улицам Курской и Красная площадь в поселке К. Либкнехта. Подрядчик выполнил фрезерование участков, в ближайшие дни начнет укладывать асфальт. В общей сложности в порядок приведут 1,6 километров.