Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2021 17:26

На охрану курских школ выделили 38 миллионов рублей

Образовательные учреждения будут охранять сертифицированные организации
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Директора школ заключили договоры на оказание охранных услуг на сентябрь

Директора школ заключили договоры на оказание охранных услуг на сентябрь

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На охрану курских школ выделили 38 миллионов рублей из городского бюджета, сообщили в мэрии. Образовательные учреждения будут охранять сертифицированные охранные организации.

Директора школ самостоятельно заключили договоры на оказание охранных услуг на сентябрь в соответствии с действующим законодательством.

Уже подготовлена необходимая документация для определения поставщика охранных услуг в октябре-декабре по итогам конкурсных процедур.