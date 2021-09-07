Директора школ заключили договоры на оказание охранных услуг на сентябрь
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
На охрану курских школ выделили 38 миллионов рублей из городского бюджета, сообщили в мэрии. Образовательные учреждения будут охранять сертифицированные охранные организации.
Директора школ самостоятельно заключили договоры на оказание охранных услуг на сентябрь в соответствии с действующим законодательством.
Уже подготовлена необходимая документация для определения поставщика охранных услуг в октябре-декабре по итогам конкурсных процедур.