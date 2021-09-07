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Общество7 сентября 2021 15:32

В курском медуниверситете появилась «Шахматная площадка»

Весь фигур – до пяти килограммов
Яна ШЕЛЕСТ
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Возможность сыграть в шахматы прямо во дворе вуза есть у каждого студента и сотрудника

Возможность сыграть в шахматы прямо во дворе вуза есть у каждого студента и сотрудника

На территории КГМУ появилась «Шахматная площадка». Идея ее создания принадлежит преподавателю кафедры физкультуры Е. Бобровскому. Инициативу поддержал ректорат.

Теперь возможность сыграть в шахматы прямо во дворе вуза есть у каждого студента и сотрудника КГМУ. Вес фигур – до пяти килограммов, высота варьируется от 110 до 125 сантиметров.

«Шахматная доска» станет популярным местом отдыха, в том числе для селфи и фотосъемок.