В курском медуниверситете появилась «Шахматная площадка»

Возможность сыграть в шахматы прямо во дворе вуза есть у каждого студента и сотрудника

На территории КГМУ появилась «Шахматная площадка». Идея ее создания принадлежит преподавателю кафедры физкультуры Е. Бобровскому. Инициативу поддержал ректорат.

Теперь возможность сыграть в шахматы прямо во дворе вуза есть у каждого студента и сотрудника КГМУ. Вес фигур – до пяти килограммов, высота варьируется от 110 до 125 сантиметров.

«Шахматная доска» станет популярным местом отдыха, в том числе для селфи и фотосъемок.