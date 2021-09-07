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Общество7 сентября 2021 13:55

На курском предприятии «Химволокно» прошли тактические занятия

Спасатели ликвидировали условный пожар
Яна ШЕЛЕСТ
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Для борьбы с условным огнем направили пять единиц техники

Для борьбы с условным огнем направили пять единиц техники

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В Курске прошли пожарно-тактические занятия на предприятии «Курскхимволокно», сообщили в ГУ МЧС. Согласно легенде, возгорание произошло в конференц-зале второго этажа. Огонь «распространился» по помещениям в считанные минуты. Из-за сильного задымления создалась угроза людям.

Работники предприятия немедленно сообщили о происшествии по телефону «101». К тушению огня приступили члены добровольной пожарной дружины. Администрация эвакуировала 25 человек в безопасную зону.

Для борьбы с условным огнем направили пять единиц техники трех пожарных частей. Площадь пожара составила 20 квадратов.

- Была произведена разведка помещений, поиск возможных пострадавших,- рассказывает начальник дежурной смены службы пожаротушения Александр Казаков. - Благодаря организованному взаимодействию с администрацией объекта условное возгорание удалось ликвидировать достаточно быстро.