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Общество7 сентября 2021 12:31

На курских водоемах за лето погибли шесть человек

Столько же удалось спасти
Яна ШЕЛЕСТ
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В течение всего сезона на пляжах дежурили спасатели

В течение всего сезона на пляжах дежурили спасатели

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На курских водоемах за лето погибли шесть человек - пять взрослых и один ребенок, сообщили в ГУ МЧС. Количество погибших на воде по сравнению с прошлым годом сократилось на 40 процентов. При этом на оборудованных пляжах погибших не зарегистрировано.

В течение всего сезона на пляжах дежурили спасатели. Спасатель Ашихманов Станислав спас двух взрослых и двух детей на Ермошкином озере. Спасатели пляжа «Здоровье» Александр Попов и Ишутин Эльжен вместе с отдыхавшим на пляже Кутеповым Сергем (огнеборцем 1 СПСЧ) спасли мужчину и женщину.

Все спасенные взрослые купались, находясь в состоянии алкогольного опьянения.