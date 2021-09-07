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Недвижимость7 сентября 2021 11:43

В Курске приводят в порядок городское освещение

В том числе в частном секторе
Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске продолжается работа по приведению в порядок городского наружного освещения

В Курске продолжается работа по приведению в порядок городского наружного освещения

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске продолжается работа по приведению в порядок городского наружного освещения, сообщили в мэрии. Специалисты восстановили освещение в районах индивидуальной жилой застройки на улицах Соловьиной, Литовской, Мичурина, Рябиновой, Озерной, Аэропортовской, Олимпийской, Путейской и в переулке Энгельса.

Отремонтировали сети наружного освещения в районе дома № 25/69 на улице Садовой и домов №№ 107 и 109 на улице Маяковского.

Провели восстановительные работы вдоль проезжей части на улицах Дубровинского, Сумской, К. Маркса, Дзержинского (на участке от улицы Щепкина до улицы Чумаковской), Республиканской (на участке от жилого дома № 50В до улицы Союзной).

Также восстановлено освещение у пешеходного перехода на улице Энергетиков.