Коронавирус унес жизни трех мужчин – 64, 73 и 81 года, и двух женщин – 65 и 72 лет Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За последние сутки от тяжелой ковидной пневмонии скончались пять курян, сообщили в оперштабе. Коронавирус унес жизни трех мужчин – 64, 73 и 81 года, и двух женщин – 65 и 72 лет.

За все время пандемии зарегистрировано 53 425 заболевших. За сутки коронавирус подтвердился у 168 курян.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1428 человек, на искусственной вентиляции – 88.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 372 233 человек, вторым компонентом – 337 449.