В Курской области сняли с реализации 230 кг свиной продукции

В ближайшее время продукция будет уничтожена Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области сняли с реализации продукцию с геномом вируса АЧС, сообщили в областной администрации. Продукция свиноводства поступила из Брянской области на убойное предприятие Фатежского района и распределительный центр розничной торговой сети в Курском районе.

Сотрудники регионального управления ветеринарии отобрали пробы материала для исследования. В распределительном центре товар оказался зараженным геномом вируса африканской чумы свиней. С реализации изъяли порядка 230 кг инфицированной продукции.

«Отмечу, что продукция с геномом АЧС для человека безвредна, но она является распространителем опасной болезни среди животных, поэтому подлежит уничтожению», - пояснил заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев.

Специалисты управление ветеринарии Курской области готовят документы по организации и проведению ограничительных мероприятий. В ближайшее время продукция будет уничтожена.