В Курчатове под Курском заменят 42 лифта

Всего в Курчатове 274 из 370 лифтов отработали нормативный срок эксплуатации Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В этом году в курчатовских многоэтажках заменят 42 лифта, сообщил гендиректор регионального Фонда капитального ремонта Артур Иванов.

Замену произведут в домах № 2, 5, 12, 13 на улице Набережной, а также № 6, 8, 12, 16, 18, 24, 29 на улице Садовой. В новых лифтах будет увеличен дверной проем, что позволит проезжать детским и инвалидным коляскам.

Всего в Курчатове 274 из 370 лифтов отработали нормативный срок эксплуатации. До 2025 года планируют заменить 285 лифтов.