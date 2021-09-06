Под Курском пройдет турнир по триатлону

Стартует двухдневный праздник триатлона в Курчатове – с Чемпионата и Первенства России Фото: Из архива "КП"

12 сентября в Курчатове под Курском впервые пройдет любительский турнир по триатлону на олимпийской дистанции. Участникам предстоит преодолеть три этапа - плавание - 1,5 км, велосипед – 40 км и бег – 10 км.

К участию приглашаются любители бега, велоспорта и плавания от 18 лет. Можно выступить лично или в командной эстафете. Все спортсмены, завершившие дистанцию, получат памятные медали.

Стартует двухдневный праздник триатлона с Чемпионата и Первенства России. На дистанцию триатлон - «спринт» выйдут профессиональные спортсмены - мужчины, женщины, юниоры и юниорки. Лучшие триатлеты страны 11 сентября выступят в личном зачете, а 12 сентября - в командной эстафете.