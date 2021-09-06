В Курской области стартовала горячая линия по школьному питанию

Позвонить можно в рабочие дни Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 6 по 17 сентября управление Роспотребнадзора по Курской области проводит горячую линию по вопросам организации школьного питания, сообщили в ведомстве.

Специалисты управления ответят на вопросы о нормах питания, расскажут, как проконтролировать питание детей в школе, зафиксируют факт ненадлежащего оказания услуг питания и организуют проверку учебного заведения в случае необходимости.

Позвонить можно в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00, с перерывом с 13.00 до 14.00, по телефонам:

• в г. Курске, Курском, Солнцевском, Поныровском, Золотухинском, Октябрьском районах - (4712) 58-71-86;

• г. Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах - (47148) 2-46-49;

• в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах - (47140) 2-14-88;

• в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах - (47143) 2-16-38;

• в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах - (47145) 4-39-65.