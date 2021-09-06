С водителями проводят инструктажи о необходимости использования масок Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В общественном транспорте Курска прошел масочный рейд, сообщили в мэрии. За неделю специалисты проверили более трехсот единиц подвижного состава.

— Когда заходишь в маршрутку, большинство пассажиров сидят без масок, потом начинают оперативно их надевать, — рассказал заместитель директора департамента пассажирского транспорта Дмитрий Бартенев. — То есть с собой люди их берут, но не носят, пренебрегают данным требованием.

На двух пассажиров составили протоколы об административной ответственности.

Также ужесточились требования к проведению ежедневного предрейсового медосмотра - водителей и кондукторов осматривают медики, измеряют температуру. С водителями проводят инструктажи о необходимости использования масок при перевозке пассажиров.

В ПАТП города Курска вакцинировали более 80% водителей. Три четверти водителей и кондукторов МУП «Курскэлектротранс» и более 70% водительского состава частных перевозчиков также прошли процедуру вакцинации.