В Курской области за сутки ковидом заболели 163 человека

За сутки ковид подтвердился у 163 курян Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 6 сентября в Курской области зарегистрировано 53 257 случаев заболевания коронавирусом, сообщили в оперштабе. За сутки ковид подтвердился у 163 курян.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1448 человек, на искуственной вентиляции – 85.

За все время пандемии от коронавируса погибли 1308 человек, плюс четверо – за последние сутки.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

• г. Курск +93

• г. Железногорск +12

• Мантуровский +8

• Октябрьский +8

• г. Рыльск +8

• Курский +6

• Глушковский +5

• Горшеченский +4

• Рыльский +4

• Большесолдатский +2

• Золотухинский +2

• Медвенский +2

• г. Обоянь +2

• Хомутовский +2

• Беловский +1

• г. Дмитриев +1

• Поныровский +1

• Суджанский +1

• Щигровский +1.