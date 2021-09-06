В Курской области за сутки ковидом заболели 163 человека

За сутки ковид подтвердился у 163 курян
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
На утро 6 сентября в Курской области зарегистрировано 53 257 случаев заболевания коронавирусом, сообщили в оперштабе. За сутки ковид подтвердился у 163 курян.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1448 человек, на искуственной вентиляции – 85.
За все время пандемии от коронавируса погибли 1308 человек, плюс четверо – за последние сутки.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
• г. Курск +93
• г. Железногорск +12
• Мантуровский +8
• Октябрьский +8
• г. Рыльск +8
• Курский +6
• Глушковский +5
• Горшеченский +4
• Рыльский +4
• Большесолдатский +2
• Золотухинский +2
• Медвенский +2
• г. Обоянь +2
• Хомутовский +2
• Беловский +1
• г. Дмитриев +1
• Поныровский +1
• Суджанский +1
• Щигровский +1.