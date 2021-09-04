Сумма похищенных средств составила не менее 1 025 550 рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске заведующую детсадом подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщили в следственном комитете.

С 1 марта 2018 года по 22 июня 2021 года заведующая одного из детских садов, расположенного в Сеймском округе, присвоила деньги сотрудников, якобы трудоустроенных в дошкольное учреждение. Сумма похищенных средств составила не менее 1 025 550 рублей.

По делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.